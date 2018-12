Mamma di 40 anni muore per male incurabile

C'è dolore e sgomento a Chiampo per la scomparsa della 40enne Marianna Zanvettore, mamma di due bambini piccoli. Il male ha avuto la meglio nonostante la sua strenua lotta.



Così il sindaco, Matteo Macilotti, sulla sua pagina Facebook.

Non c'è mai consolazione quando quel momento arriva. C'è un senso di vuoto che si respira nel Paese, quel vuoto che si crea quando una giovane persona dall'anima Bella ci lascia, quando un cuore capace di tanto autentico amore smette di battere sulla nostra terra, quando una concittadina sensibile e impegnata per il prossimo, per la sua comunità e per la tutela del creato abbandona i nostri passi. Che il vuoto di oggi, grazie al ricordo, si trasformi in energia di nuova vita, quell'energia di vita che non hai mai smesso di trasmettere