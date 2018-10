Morire a 26 anni su un traliccio

Non ce l'ha fatta Marco Camposilvan, il 26enne di Valli del Pasubio rimasto gravemente ferito da una scarica elettrica mentre lavorava a Marano Vicentino.

L'incidente

Il dramma si è consumato ieri, mercoledì 17, circa alle 16, in via Roma. Il giovane stava operando su un traliccio dell'alta tensione quando il cestello della piattaforma è entrato in contatto con i fili.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare il ferito, già in gravissime condizioni. Purtroppo, il trasporto con l'elisoccorso al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Borgo Trento di Verona, e le successive cure non sono state sufficienti a salvare la vita di Marco.

Amante della natura e dello sport

La notizia della morte del 26enne si è ben presto diffusa nella comunità di Valli, che si è subito stretta nel dolore intorno alla famiglia, e sui social, dove gli amici del trial e delle escursioni hanno voluto lasciargli un ultimo triste saluto.