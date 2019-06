Scassina la casa dell'ex per nascondere la refurtiva

A seguito degli ultimi episodi che hanno visto protagonista A.B., il marocchino 42enne arrestato venerdì scorso dalla Sezione Radiomobile, la Stazione di Bassano del Grappa ha proseguito precedenti attività di indagine su furti in abitazione.

Furti e ricettazione

Fra i vari soggetti monitorati poiché sospettati di poter essere coinvolti in furti o ricettazione, l’attenzione si è concentrata proprio su di lui. Grazie a vari riscontri informativi e investigativi, i Carabinieri hanno appreso che l'uomo potesse aver utilizzato quale appoggio abusivo un’abitazione in Lusiana, di proprietà della ex moglie. All’atto dell’ingresso nell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto segni di effrazione per entrare, oltre a riscontrare come effettivamente qualcuno vi avesse dimorato all’interno di recente, lasciando un disordine generale.

La casa della ex

Durante il sopralluogo, oltre all’evidenza che a soggiornare abusivamente all’interno sia stato proprio il 42enne, sono stati rinvenuti numerosi oggetti di provenienza furtiva, tutti riconsegnati al legittimo proprietario: abbigliamento ed effetti personali per oltre 2000 euro, provento di un furto avvenuto fra l’11 e il 12 maggio scorso a Bassano del Grappa; Una mountain bike da oltre 800 euro, provento di un furto avvenuto nel mese di maggio scorso a Lusiana; Un casco integrale da moto da oltre 200 euro, provento di un furto consumato a Lusiana alla fine di aprile. A.B è stato pertanto deferito per il reato di ricettazione.