Operaio 26enne folgorato sui cavi dell'alta tensione: è gravissimo

Gravissimo incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio poco dopo le 16 in via Roma a Marano Vicentino. Secondo una prima ricostruzione un operaio di 26 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando su un traliccio dell'alto tensione.

L'infortunio sarebbe avvenuto quando, per cause in via di accertamento, il cestello della piattaforma sulla quale il giovane stava lavorando a diversi metri di altezza è entrato in contatto con i fili dell'alta tensione.

Il 26enne è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Schio e poi soccorso dal Suem e trasportato in elisoccorso al reparto grandi ustioni dell'ospedale di Verona. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche.