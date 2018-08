Marano, via Zanella discarica abusiva abituale

Continuano gli abbandoni di rifiuti lungo via Zanella a Marano. In soli due giorni sono già diverse le segnalazioni ricevute da residenti e passanti e non si tratta solo di qualche sacco di immondizia.

Lungo le rive dei canali si possono vedere, in bella mostra, materassi, coperte, parti di mobilio, scatoloni e sacchi di vestiario. Sono stati utilizzati, per lo scarico, anche dei contenitori per la raccolta porta a porta della plastica, quella che viene fatta in paese ogni 15 giorni. Sacchi che vengono distribuiti solamente in municipio a chi ne fa richiesta. Lo riferisce il comitato Marano Pulita.

La situazione è comunque grave e qualche residente ci ha confermato la volontà di istituire dei turni di sorveglianza. Altri hanno riferito di aver avvisato la guardia ecologica per dei precedenti abbandoni, che sono già stati rimossi da qualche giorno.

Gli ultimi due scarichi documentati sono stati effettuati in tempi diversi, tra la notte di giovedì e quella appena trascorsa, dopo le 23,30.