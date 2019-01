Furbetti della spazzatura in trasferta: pizzicati grazie a una "soffiata"

Nella notte tra domenica 6 gennaio e lunedì 7 gennaio c'è stato un abbandono di rifiuti in via Giacomo Zanella - meglio conosciuta localmente come “strada Mas-ciara” -, nel Comune di Marano. Grazie alla segnalazione di un cittadino, lunedì è stato subito allertato l'ufficio tecnico comunale e il comando di Polizia locale. I responsabili, residenti in un altro Comune, sono stati prontamente individuati: è stata fatta loro una sanzione e gli verrà addebitato il costo del lavoro di raccolta dei rifiuti e pulizia del luogo, svolto martedì da parte di Alto Vicentino Ambiente.

“Ancora una volta, grazie alla collaborazione con una comunità che si dimostra attenta e responsabile del territorio che abita e con la Polizia locale, siamo riusciti a individuare i responsabili del danno e a porvi rimedio rapidamente - ha detto l'assessore all'Ambiente, Alessandra Cavedon -. Continueremo anche nel 2019 a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di tutelare l'ambiente, con gesti quotidiani, personali e collettivi. E resteremo attenti alla raccolta differenziata nel nostro Paese, che - secondo l'ultimo rapporto “Comuni ricicloni” di Legambiente - è uno dei Comuni 'rifiuti free', con 65,1 kg di rifiuto secco pro capite all’anno e il 77,5% di raccolta differenziata nel 2018”.

Secondo il recente rapporto “Rifiuti urbani”, presentato da Ispra alla fine dell'anno, la Regione Veneto registra una media del 73,6% di raccolta differenziata e la Provincia di Vicenza il 77,4% (collocandosi al terzo posto in Regione, dopo Treviso e Belluno).