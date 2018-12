Li deruba, allaga la casa poi scivola e ferisce il proprietario: arrestato

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Thiene, impegnati in un servizio di controllo del territorio a Marano Vicentino, sono intervenuti presso un’abitazione di Via Santa Maria, in seguito alla chiamata effettuata al 112 da parte del proprietario, dove, poco prima, Romeo Maier, noto alle Forze dell’Ordine, si era introdotto e si era impossessato di alcuni monili in oro.

Il delinquente, prima di allontanarsi dall’abitazione, aveva allagato alcune stanze lasciando i rubinetti dell’acqua aperti, ma era stato scoperto dai proprietari di casa, padre e figlio di 60 e 30 anni, rientrati proprio in quel momento, che lo avevano inseguito fino all’esterno. Il Maier, a causa del pavimento bagnato, rovinava a terra procurandosi una lesione al braccio, venendo così raggiunto dal padre del ragazzo; in un estremo tentativo di guadagnarsi la fuga, il malvivente sferrava un colpo al costato dell’uomo procurandogli una lesione giudicata guaribile in 30 giorni.

Il rapido intervento della pattuglia dei carabinieri metteva fine all’episodio arrestando il criminale per rapina ed associandolo al carcere di Vicenza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. La tempestività della chiamata al 112 ad opera del cittadino, unita alla presenza in quel Comune della pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri, hanno giocato un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’operazione.