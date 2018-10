Il comitato: «Sono tornati i nomadi: escalation di furti»

Questa la segnalazione di Marano Pulita

Sono già arrivate numerose le segnalazioni fatte da passanti e residenti, mescolate a rabbia e preoccupazione, per la ricomparsa dei nomadi. Purtroppo dopo una breve tregua, trascorsa in altri paesi dell'Altovicentino, sono tornati ad installare un nuovo insediamento abusivo in zona Braglio, a Marano. Solita carovana composta da camper e solito via vai a piedi per le strade del paese.