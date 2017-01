Marano, legato e derubato in casa: terrore per un imprenditore 62enne

Due soggetti, sabato sera, intorno alle 21, con il volto travisato da un passamontana, si sono introdotti nell'abitazione di un imprenditore 62enne, titolare di un' azienda attiva nel settore del rame. Dopo averlo legato ad una sedia con del nastro adesivo, hanno rovistato in tutta la casa impadronendosi di circa mille euro in contanti e altrettanti in monete antiche.

Prima di dileguarsi attraverso i campi circostanti, i malviventi hanno liberato il malcapitato che non ha alcuna lesione. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Thiene, con l’ausilio dei militari della stazione di Thiene.