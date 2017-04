Marano, gli rubano 150mila euro dal letto e tenta il suicidio: salvato in extremis

Tragedia sfiorata a Marano. Un uomo, appena andato in pensione, non ha retto allo shock di aver subito il furto dei risparmi di una vita e ha tentato il suicidio. Solo il provvidenziale quanto casuale arrivo delle forze dell'ordine ha impedito l'estremo gesto.



La vicenda, che risale a qualche giorno fa, è stata portata alla luce da Il Giornale di Vicenza. Non avendo fiducia nelle banche, il protagonista teneva il suo intero patrimonio nascosto in casa, nella testiera del letto: in anni di lavoro il suo "cuscino d'oro" era arrivato a custodire circa 150mila euro.



Forse a causa di qualche battuta di troppo al bar, il tesoro e il suo nascondiglio erano noti ad alcune persone e qualcuno ha deciso di fare il colpo. E' inimmaginabile la disperazione della vittima quando ha scoperto di essere stato derubato. Fatta denuncia ai carabinieri, l'uomo è tornato a casa e, piombato nella disperazione più cupa, ha appeso un cappio al soffitto. La sorte ha voluto che i militari e la polizia locale suonassero alla sua porta per dare il via alle indagini, salvandogli così la vita. Soccorso dal Suem 118, ha ricevuto l'assistenza del caso.



Secondo i primi sopralluoghi, la casa non pesenterebbe segni di scasso.