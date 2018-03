Marano, discarica abusiva nell'area verde: "In quel posto buttano di tutto"

Un'area verde usata per disfarsi degli oggetti più disparati che non servono più. La denuncia arriva dal Comitato "Marano Pulita" che ha segnalato la situazione di degrado in uno dei tratti più trafficati del paese.

E’ usata anche come discarica l’area di sosta improvvisata di Viale Europa a Marano Vicentino. La zona è sulla strada che collega la viabilità proveniente da Malo e Schio in direzione Thiene. Un posto dove si è formato con il tempo un parcheggio di fortuna, in corrispondenza del ponte sul torrente Timonchio. Un'area frequentata da chi decide di lasciare il volante, per fermarsi a telefonare o per una sosta improvvisa, ma contemporaneamente usata per disfarsi da borse, di rifiuti o altri oggetti inservibili.