Marano, lanci continui di rifiuti dalle auto: strada trasformata in discarica

Continuano ad arrivare segnalazioni per gli abbandoni di rifiuti lungo Via Santa Lucia, a Marano, un tratto di strada da Viale Europa conduce fino al passaggio a livello della ferrovia, al confine con Zanè. A segnalare la situazione di degrado è il comitato "Marano Pulito che denuncia: "Ora il cartello «divieto di scarico» viene superato anche da un gesto di incivile scaltrezza: il lancio del sacchetto d’immondizia dal finestrino dell’auto in corsa, un atto criminale che potrebbe avere ulteriori conseguenze, oltre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, la pericolosità dell’improvviso ostacolo posto sulla carreggiata, per chi si trova a percorrerla".

La via rimane in gran parte al buio durante le ore notturne perchè manca la pubblica illuminazione. E questo nonostante sia una strada abbastanza trafficata per il fatto di collegare direttamente Marano a Zanè. Un tratto viabilistico sempre più bersagliato e caratterizzato da alcuni ignoti che approfittano di ogni anfratto per scaricare rifiuti di vario genere.

"Bisognerebbe cercare di mettere un freno a questa situazione degradante - conclude il Comitato - e oltre all’ammenda pecuniaria inserita nella norma dell’art. 15 del Codice della Strada, specifico contro il lancio di rifiuti dall’abitacolo delle vetture, i colpevoli meriterebbero una punizione esemplare".