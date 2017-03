Marano, i 100 anni di Maria Zamberlan

Lunedì 27 Febbraio Maria Zamberlan ha compiuto 100 anni. Per il Comune di Marano il sindaco Piera Moro, il vicesindaco Marco Guzzonato e l’assessore Antonio Centomo, le hanno portato i saluti e gli auguri dalla comunità, partecipando alla festa organizzata per l’occasione dai familiari.

Il sindaco ha consegnato un mazzo di fiori ed una lettera: “A te Maria, ringraziandoti per la tua presenza nella nostra comunità, dedico questo pensiero: ogni giorno della vita è unico, ma abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l'essenziale, per la maggior parte di noi, è qualcosa che non si vede, ma si percepisce nel cuore.”

“E’ stato veramente bello festeggiare Maria” dichiara il sindaco “ha tanta voglia di partecipare e celebrare la vita”.

Maria ha svolto una vita semplice nella routine familiare, mangiando in maniera moderata, vivendo con serenità e dando importanza alla piccole cose.

Maria si è dedicata per tutta la vita alla famiglia, soprattutto negli ultimi anni, anche se autosufficiente, i figli e ed i familiari la ripagano di tutto l’amore ricevuto seguendola affettuosamente con la massima cura.