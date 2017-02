Manuel Vallicella lascia il trono: la sexy Fabiana rimarrà nel programma?

La puntata non è ancora andata in onda ma dalla rete si fa sempre più insistente la voce dell'abbandono di Manuel Vallicella da "Uomini e Donne". L'ex corteggiatore di Ludovica Valli, era stato chiamato a sedere sulla poltrona rossa per cercare la sua anima gemella ma a quanto pare il tronista veronese avrebbe dichiarato di non sentirsi più a suo agio in quel contesto.

La puntata sarebbe stata registrata lunedì scorso e l'annuncio di Vallicella avrebbe spiazzato completamente i presenti alla registrazione compresa la sexy barista vicentina Fabiana Barra, entrata nel programma proprio per corteggiare Vallicella.

In attesa di vedere la messa in onda della puntata, è già partito il toto candidato al trono classico. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivareAlessandro Schincaglia ex corteggiatore dell'oggi tronista Sonia Lorenzini, o Alessandro Calabrese, ex gieffino, arrivato nel salottino di Uomini e donne per corteggiare la Lorenzini ed eliminato dopo un paio di esterne.

A questo punto viene da chiedersi se la vicentina Fabiana Barra rimarrà nel programma nonostante l'abbandono di Manuel Vallicella o deciderà di corteggiare il suo sostituto. Vero è che la barista vicentina era entrata appositamente a "Uomini e donne" per corteggiare il tronista veronese ma, il contesto, potrebbe portarla a rivedere la sua posizione.