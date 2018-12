Manifestazioni sotto l'albero di Natale, passo indietro di Forza Nuova

La segreteria provinciale di Forza Nuova ha comunicato che sabato non ci sarà nessuna adunata in risposta alla manifestazione organizzata dal Bocciodromo in piazza Matteotti che invece non ha raccolto l'appello del sindaco Rucco lanciato ieri di rimandare il presidio organizzato dal centro sociale per sabato alle 16.

Un annuncio che aveva provocato la reazione del movimento di destra deciso a scendere in piazza con una contro-manifestazione. «Non scenderemo in piazza, ma il nostro senso di responsabilità non combacia con quello del primo cittadino di Vicenza - ha dichiarato venerdì il movimento con una nota - che da un lato lancia appelli insensati e dall'altro dimentica completamente le promesse fatte in campagna elettorale, vale a dire la chiusura del Bocciodromo senza se e senza ma».