Il grido delle mamme No Pfas: «Questa è cronaca, noi vogliamo un futuro!»

Ma quale notizia? Il clamore, gli articoli sui giornali, addirittura i nomi, solo cronaca di tutti i giorni : la mafia, i rifiuti, l’acqua inquinata; solo cronaca di un mondo marcio, che i nostri ragazzi, scesi in piazza venerdì scorso stanno cercando di curare. Noi genitori dobbiamo preoccuparci del loro futuro e non del passato sul quale ci soffermiamo solo per un attimo per ringraziare il Noe dei Carabinieri di Treviso.