Maltratta i genitori da anni: 44enne in carcere

I Carabinieri di Lonigo effettuano un arresto per maltrattamenti in famiglia Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Lonigo, hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria Berica, Riccardo Marostica , classe ’75, cittadino italiano, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.

Il soggetto, era stato segnalato alla Procura della Repubblica dai Carabinieri già il 6 settembre a seguito della denuncia dei genitori. Nello specifico gli era stato imposto l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento. Nonostante questo, Marostica aveva continuato nelle sue condotte vessatorie nei confronti del padre e della madre, ragion per cui il Tribunale di Vicenza ha deciso per un aggravamento della misura cautelare in atto disponendone l’arresto e la custodia cautelare presso il carcere di Vicenza.