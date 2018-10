Allerta maltempo a Vicenza e provincia: tutti gli aggiornamenti

I bacini di Laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, realizzati dopo l’alluvione del 2010 sono pronti ad essere attivati immediatamente in caso di necessità.

La notizia è stata data nel corso dei lavori della speciale Unità di Crisi, istituita dal presidente della Regione Luca Zaia, e coordinata dall’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che da stamattina è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera per seguire l’andamento dell’ondata di maltempo che ha iniziato a interessare il Veneto e che si prevede insisterà fino a tutta la notte di lunedì e le prime ore di martedì.

Le previsioni

I modelli previsionali, che si aggiornano in continuo, indicano un’intensificazione dei fenomeni fino alla notte di lunedì o alle prime ore di martedì, con accumuli d’acqua al suole che potrebbero attestarsi tra 300 e 400 millimetri per metro quadro. Al momento le maggiori criticità si rilevano nell’Alto Vicentino, con 180 millimetri già caduti, e nelle Dolomiti meridionali, con accumuli tra 220 e 260 millimetri.

Gli aggiornamenti

Anche le Prefetture della Regione hanno già attivato, o lo stanno facendo in questi minuti, tutto quanto di loro competenza. Ai cittadini è raccomandato di non uscire se non nei casi di necessità, di non sostare per nessun motivo lungo gli argini dei corsi d’acqua, di abbandonare la propria auto senza indugi qualora si trovasse in difficoltà.

Ore 19.30: In questo momento la situazione in provincia è tranquilla. Le situazioni più critiche sono avvenute a metà pomeriggio in zona Valdastico. Alcune strade risultano interrotte o poco percorribili: SP 350 a Monte di Pedescala verso Trento, SP 85 Pedemonte, SP 81 Posina, SP 46 Pasubio da località Ponte Verde verso Trento.

ore 11 La task force in città