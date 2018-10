Maltempo, la prefettura chiude le scuole lunedì e martedì

Lunedì e martedì scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Vicenza, oltre che in provincia, a causa del maltempo. Lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell'ufficio scolastico provinciale.

La decisione, subito comunicata al sindaco e trasferita alle scuole, è stata presa in particolare per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità idrauliche e idrogeologiche.

Nel provvedimento, dovrebbe essere inclusa anche l'Università.