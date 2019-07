Maltempo, alberi e pali caduti per il forte vento: a terra una quercia centenaria

Si chiama "Gust Front", tradotto "fronte delle raffiche". Un forte temporale con fortissime sferzate di vento che nella giornata di sabato ha attraversato tutta la regione da est a ovest e che ha causato un'altra giornata di disastri a orti, culture e auto sopratutto nel Veneziano e nel Trevigiano. La provincia di Vicenza è stata tutto sommato risparmiata ma nel corso della notte passata gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e pali della luce a terra sono stati ben 25.

Il forte vento, a parte l'episodio della mongolfiera trascinata sugli alberi con il ferimento di un uomo, i danni maggiori li ha provocati a Monteviale - dove una grande quercia centinaria è stata sradicata - e in via Giuriato a San Pio X a Vicenza, con un albero finito sopra a un'automobile. Cadute di alberi e pali si sono verificate a macchia di leoparda in tutta la provincia. Interventi dei vigili del fuoco a Marano- con più di una segnalazione - a Schio, Thiene e Villaverla ma anche nel Basso Vicentino, tra Lonigo , Montegalsa e Pojana.

Per quanto rigurda la quercia a Monteviale, i pompieri sono intevenuto dopo le 21 a Villa Zileri, lungo via Biron. L'albero di grosso fusto è crollato lungo la strada e i danni sono stati tali che è stato necessario chiudere la provinciale chiusa fino allo sgombero completo e alla messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, danni al muro del parco della villa.