Maltempo: temperature in picchiata, stato di attenzione per le gelate notturne

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto prevede nella notte tra sabato 3 e domenica 4 un marcato calo delle temperature che si porteranno sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate più significative sulle zone interne e al primo mattino, e possibile formazione di ghiaccio al suolo.

Pertanto dichiara per GELATE la FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE (da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda dell’intensità del fenomeno) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE dalle ore 17.00 del 03/02/2018 alle ore 12:00 di domenica 04/02/2018.

La raccomandazione alle Amministrazioni locali e agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie è di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti e in particolare di porre in atto le procedure di allertamento dovute alla possibile formazione di ghiaccio, assumendo ogni iniziativa per garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.