Raffiche di vento, numerosi interventi dei Vigili del fuoco in città e provincia

Martedì pomeriggio, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi a Vicenza e provincia, che hanno fatto seguito alle raffiche di vento che si sono registrate su tutto il territorio regionale.

In particolare, si sono resi necessari degli interventi per alberi pericolanti e crolli di piccole strutture in città. Per quanto riguarda invece il territorio provinciale, si segnalano il crollo di un ponteggio a Pederiva di Grancona, alberi pericolanti a Montebello Vicentino, crollo di una copertura di tetto a Schio e il controllo della stabilità di un edificio ad Arzignano.

