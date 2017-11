Piovene Rocchette, alberi a terra per forte vento: tre auto colpite

Lunedì mattina verso le 6:20 due alberi alti circa 15 metri sono stati sradicati dal forte vento per poi cadere trasversalmente sulla strada provinciale nel momento in cui due autovetture provenienti da Velo d'Astico stavano transitando. A causa della scarsa visibilità un'autovettura Peugeot 206 condotta da un 49 e un'autovettura Kia Sportage condotta da un 61enne, entrambi residenti in valle, sono finiti adosso ai tronchi a causa della scarsa visibilità.

Qualche istante più tardi, una BMW proveniente da Piovene Rocchette e condotta da un 28enne, senza rendersi conto di quanto successo, ha urtato contro gli stessi alberi posti di traverso sulla carreggiata. I tre veicoli hanno subito gravi danni, i conducenti sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti due pattuglie della polizia locale del distaccamento di Piovene Rocchette, i Vigili del Fuoco di Thiene con due mezzi per il taglio dei tronchi, due carri attrezzi per la rimozione dei veicoli e una ditta privata per il recupero del legname.