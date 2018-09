Maltempo, il vento scoperchia il leone e rovina la sorpresa

Un vento impertinente nel tardo pomeriggio ha scoperchiato la statua in materiale sintetico di un leone marciano che alcuni giorni fa è stato collocato sulla rotatoria che dalla statale per Recoaro conduce al paese di Trissino.

Il manufatto, che sarà inaugurato il 14 di ottobre e che è il dono di un gruppo di residenti della valle dell'Agno in onore della storia della Serenissima ha già trovato molti estimatori a Trissino e dintorni.

Al momento della posa infatti sui social network erano girati alcuni scatti rubati che avevano raccolto parecchio entusiasmo. Ma non manca chi ha storto il naso per le spese sostenute indirettamente dall'amministrazione comunale per preparare il basamento; ma soprattutto per la foggia e il materiale, un parente della plastica, ritenuto poco poco adatto alla millenaria storia di Venezia. Stasera una folata sotto un cielo plumbeo e suggestivo ha anticipato il disvelamento a beneficio dei numerosi automobilisti di passaggio rovinando, almeno un pochino, l'effetto vernissage della prossima inaugurazione.

