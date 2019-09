Maltempo nel vicentino, temporali e fulmini: incendio in tre cabine

Un primo accenno di autunno che, per quanto in maniera lieve, ha già provocato i primi danni in provincia. I temporali che dalla mattinata di venerdì si sono verificati in maniera sparsa in tutto al territorio hanno portato delle precipitazioni elevate opratutto sull'ovest vicentino. Il tempo rimane comunque instabile per tutta la giornata. Sono tre gli interventi dei vigili del fuoco registrati in mattinata e tutti riguardano delle cabine per l'energia elettrica con un principio d'incendio dovuto probabilmente a dei corti circuiti generati dalla scarica di alcuni fulmini. I pompieri sono usciti a Breganze, Villaga e Altavilla. Nel frattempo la Regione ha emesso un bollettino con uno stato di attenzione.

La parte meridionale di una vasta depressione presente sull'Europa settentrionale isola un vortice ciclonico sul mar Ligure e determina una fase di instabilità sul Veneto tra venerdì e sabato con varie precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Fino alle prime ore di sabato saranno probabili temporali localmente intensi sulla pianura centro meridionale. Il quadro meteorologico ha indotto il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile regionale a diramare lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica nel caso di forti temporali sino alle ore 10 di domani.

Eventuali criticità idrogeologiche potranno interessare la pianura centrale e polesana, in particolare bacini idrografici del Bacchiglione e del basso Brenta, Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e il bacino scolante in laguna. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore.