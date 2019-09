Ovest Vicentino, violenti temporali: danni per fulmini a terra

La cellula temporalesca che nella giornata di sabato ha segnato la fine del mese di agosto si è abbattuta sul Vicentino a macchia di leopardo. Particolarmente interessata la zona dell'ovest vicentino, dove si registrano due interventi importanti dei vigili del fuoco a causa di fulmini particolarmente potenti che si sono scaricati a terra.

In particolare i pompieri sono intervenuti verso sera in via Roma nei pressi nei pressi del cimitero a Montorso Vicentino per un pino finito sulla sede stradale dopo essere stato colpito dalla saetta. Nessuna persona è rimasta ferita. L'albero ad alto fusto dopo essere stato colpito dal fulmine durante il violento temporale che ha interessato la zona, si è aperto e una parte del tronco di circa 10 metri ha completamente bloccato la strada.

I pompieri della squadra di Arzignano hanno provveduto a tagliare e rimuovere il pino riaprendo così la strada alla circolazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.

Il secondo intervento, sempre nel pomeriggio, a Valdagno dove un fulmine ha colpito una catasta di legno depositata vicino a un'abitazione, mandandola a fuoco. I pompieri hanno impedito che le fiamme si propagassero alla casa adiacente, mentre i proprietari sono riusciti a salvare un mezzo agricolo interessato dal rogo che ha bruciato solo le ruote.