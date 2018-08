Tempesta sul Vicentino: strade bloccate da alberi caduti

Nessun danno grave a cose e persone ferite, almento secondo le prime informazioni, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto per qualche ora sull'intera provincia di Vicenza tra sabato e domenica notte.

Super lavoro, invece, per i vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare numerosi interventi in tutta la provincia per alberi caduti sulle strade, abbattuti dal forte vento e dalla violenta pioggia. Tra gli altri, a Romano d'Ezzelino era stata completamente ostruita la SP 148, in piazza Cadorna; disagi simili anche a Piovene, a Cerrè e a Thiene, mentre lungo strada Bertesina, a Vicenza, una pianta era finita sui cavi telecom, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione.