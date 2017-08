Maltempo, coppia di anziani fuori strada: feriti

Sono proseguite tutta la notte le attività di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco impegnate dal tardo pomeriggio di sabato per il maltempo, che ha interessato gran parte del Veneto: oltre 150 gli interventi effettuati.



La maggior parte degli interventi sono stati eseguiti per liberare le strade da rami, piante e pali caduti sulla sede stradale. Soccorsi per incidenti stradali dovute a fuoriuscite degli automobilisti per la scarsa visibilità e perdita di controllo a causa delle condizioni atmosferiche.



Vicenza: 17 interventi per i danni provocati dal maltempo per pali e alberi abbattuti nei comuni di Schio, Breganze, Sandrigo, Sarcedo, Cartigliano, Rosa’, Mason, Schiavon, Grancona, Tezze sul Brenta, Arcugnano. I vigili del fuoco zono intervenuti anche a Chiampo per soccorrere una coppia di anziani finiti fuori strada a causa della scarsa visibilità. La coppia è stata portata in ospedale dal personale del suem 118 intervenuto sul posto. Un fulmine a Nogarole ha colpito una pianta innescando l’incendio dell’albero caduto in strada.



Venezia: 64 interventi in tutta il territorio veneziano per piante cornicioni pericolanti e due barche in avaria.



Treviso: 30 interventi in città, Maserada, Castelfranco, Montebelluna, Loria, Casale sul Sile, Ponzano Veneto per piante e rami pericolanti dovute alle forti precipitazioni. Un fulmine a Godega di Sant’Urbano ha colpito un’abitazione innescando l’incendio della copertura, prontamente spento dalla squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, Gaiarine e il supporto dell’autoscala di Pordenone.



Padova: 28 interventi in tutta la provincia con forti danni da grandine nel comune di Cadoneghe, con l’abbattimento di piante, pali telefonici ed elettrici.



Verona:10 interventi in tutta la provincia per danni riconducibili al maltempo. Prosciugamenti a San Bonifacio e Arcole, taglio piante a Bosco Chiesanuova, Verona, Cologna Veneta, Valeggio Sul Mincio e Montechia di Crosara.