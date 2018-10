Maltempo, ancora emergenza ad Asiago: «Qui l'alta tensione non esiste più»

Momento di tregua dalla pioggia e strade libere sull'Altopiano dopo il massiccio lavoro dei vigili del fuoco ma ancora emergenza per quanto rigurda l'energia elettrica. «Qui l'alta tensione non esiste più» ha precisato nel tardo pomeriggio di mercoledì l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Asiago Franco Sella, spiegando: «Sia Enel che Vigili del Fuoco stanno lavorando giorno e notte per posizionare centinaia di gruppi elettrogeni che vanno ad alimentare le cabine di media tensione».

Far uscire tutti la popolazione dell'Altopiano dal black out non è un'operazione facile. Attualmente, grazie ai gruppi elettrogeni la linea elettrica è stata ripristinata in gran parte dell'Altopiano. La situazione critica persiste a Cesuna e Trechè Conca e da Gallio fino a Enego. «L’amministrazione é in contatto con la Prefettura ed ha istituito una unità di crisi presso il municipio per le necessità dei cittadini. Questo il numero di telefono per segnalare eventuali problematiche: 0424600232». comunica il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern.

Per ripristinare i tralicci dell'alta tensione, letteralmente spezzati dal maltempo, bisognerà aspettare almeno una decina di giorni.

