Nubifragio-lampo nel Vicentino: strade e cantine allagate

Ormai siamo abituati alla quantità enorme di acqua che cade dal cielo durante un temporale. Pioggio a catinelle per poco meno di un'ora ma intensa, ha interessato la provincia di Vicenza nel pomeriggio di mercoledì, causando non pochi disagi soprautto nel Bassanese, tra Cartigliano e Marostica e ad Arzignano, nell'Ovest Vicentino.

Sono state molte le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti a strade e cantine. Ad Arzignano, strade sommerse da quasi 20 centimetri di acqua, come testimonia il video tratto dalla pagina Facebook "Sei di Arzignano se..". Sempre nella città del Grifo i pompieri sono usciti per la sistemazione di alcuni cornicioni pericolanti a causa del maltempo.

Anche in molte strade a Bassano, Cartigliano, Colceresa e Marostica diverse auto sono rimaste bloccate in mezzo metro d'acqua che si è accumulata per le vie. Sommerse anche piani interrati di alcune case.