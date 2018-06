Maltempo: albero caduto in corso Padova, traffico in tilt

Code e rallentamenti per diverse ore nella zona est del centro città. Il temporale che si è abbattuto su Vicenza nelle prime ore del mattino ha causato la caduta di un albero in corso Padova, bloccando completamente la circolazione. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a metà mattinata per ripristinare la normalità. Non sono stati registrati feriti o danni gravi alle cose.