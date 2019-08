Malore sul Gran Sasso: escursionista muore a 65 anni

La comunità di Noventa Vicentina e la sezione locale del Club Alpino Italiani sono sconcertati per la scomparsa di Antonio Toto, noventano di 65 anni, morto domenica per un malore improvviso mentre stava compiendo un'escursione sul Gran Sasso.

L'escursionista si trovava in prossimità del Passo del Cannone quando ha iniziato a sentirmi male. Il malessere, forse causato da caldo e fatica, è peggiorato in pochi minuti ed è scattato l'allarme. L'uomo è stato raggiunto dai soccorsi, tra i quali era presente il medico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che ha praticato un massaggio cardiaco al vicentino.

Sul posto è anche arrivato un elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato il 65enne, in gravi condizioni, all'ospedale de L'Aquila dove poco dopo è deceduto.

Toto aveva da poco compiuto gli anni e raggiunto il traguardo della pensione dopo quasi 40 anni di lavoro come geometra all'ufficio tecnico del Comune di Zovencedo. Il 65enne era benvoluto da tutti emolto attivo nella sezione Cai di Noventa Vicentina e con la quale faceva molte escursioni. Molti i messaggi di dolore sui social per la perdita di Antonio: «Al di sopra delle vette volerai come nuvola leggera in cerca di nuovi luoghi - scrive un'amica - restando nella nostra memoria come roccia indistruttibile»