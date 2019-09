Malore sul Pasubio, soccorsa una donna incinta

Il soccorso alpino di Schio è intervenuto poco prima delle 15 di sabato per un'escursionista che si era sentita poco bene al Rifugio Papa.

La donna, 40 anni, di Montecchio Emilia (RE), in attesa di un bimbo, è stata raggiunta in fuoristrada da una squadra, che l'ha trasportata all'ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso.