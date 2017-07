Enego, 69enne ha un malore sull'Ortigara: salvato con difficoltà dall'elisoccorso

Il forte vento impediva l'operazione di recupero con l'elicottero di un 69enne di Verona che ha avuto un malore domenica mattina durante l'annuale pellegrinaggio nazionale all'Ortigara dell'Ana. L'anziano è stato quindi imbarellato e portato spalla per circa 200 metri in un punto dove è stato possibile fissare la barella all'eliambulanza che si è poi diretta all'ospedale di Bassano del Grappa per le verifiche del caso.

L'episodio è successo in prima mattinata. Dopo il malore, forse dovuto all'affaticamente, e a seguito di un controllo del personale sanitario presente, il 69enne non manifestando niente di preoccupante, ha iniziato a scendere a valle con un amico, accompagnato da un tecnico del Soccorso alpino di Asiago.

A metà percorso, all'altezza del Baito Ortigaro, le sue condizioni sono peggiorate e, alle 11.20, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza decollata da Treviso. Sbarcati nelle viciananze, medico e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all'uomo.