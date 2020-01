Malore dopo il lavoro: muore barista 46enne

L'hanno trovata riversa all'interno della sua auto e hanno chiamato immediatamente il 118. Gli operatori del Suem, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che certificare il decesso. Per Patrizia Donnarumma, vicentina di 46 anni residente nell'hinterland, non c'era più niente da fare.

Il dramma è accaduto poco dopo le una di notte. A dare l'allarme una coppia di cinesi titolari del bar "L'Isola del Tesoro" di via Quintino Sella, zona Mercato Nuova dove la donna lavorava come barista. Secondo la testimonianza dei due gestori asiatici, la vicentina avrebbe accusato un malore al braccio durante il turno di lavoro, che ha preferito portare a termine nonostante l'invito dei datori di lavoro di controllarsi in ospedale.

Una volta chiuso il locale Patrizia è salita nella sua auto, parcheggiata poco lontano in via Zampieri, e un malore l'ha stroncata. A trovarla, gli stessi proprietari del bar.