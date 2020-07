Malore improvviso: muore automobilista

Si è sentito improvvisamente male mentre era alla guida della sua auto, ha accostato e chiamato i soccorsi. Purtoppo, all'arrivo dell'ambulanza per lui non c'era più niente da fare. È la prima ricostruzione del dramma avvenuto lunedì mattina verso le 10.30 in viale Fusinato a Vicenza.

L'automobilista, nonostante i tentavi di rianimazione, è morto per un malore dopo essersi fermato a lato della strada. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia della polizia locale.

(in aggiornamento)