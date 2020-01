Giocatore colto da malore in campo: trasportato d'urgenza al San Bortolo, è grave

Si trovava sul campo di via Gagliardotti per l'allenamento quando è stato colto da un malore improvviso. C'è grande preoccupazione per il malore che venerdì sera ha colpito Mirko Pellizzer, giocatore del Telemar San Paolo Ariston, formazione militante nel campionato di Seconda categoria.

Secondo quanto reso noto dalla società berica, il giovane è stato subito soccorso sul campo e poi portato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

I medici hanno subito constatato la gravità delle condizioni cliniche del 25enne il quale è stato portato in Neurochirugia ed operato. "Il bollettino medico delle 2 di sabato - precisa la società in una nota - parla di un intervento tecnicamente riuscito ma il quadro clinico dell'atleta rimane complicato".

La società esprime vicinanza alla famiglia e comunica che la gara della Prima squadra in programma domenica contro lo Junior Monticello è stata annullata e posticipata a data da destinarsi. Lo stesso Junior Monticello ha voluto esprimere la propria vicinanza al ragazzo con un post sui social dove comunica il rinvio della gara e manda gli auguri al ragazzo per un rapido e completo recupero.