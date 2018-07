Malore alla guida: camionista 59enne si accosta e muore

Non c'è stato niente da fare per Umberto Orellusi, camionista di marostica che ieri ha perso la vita mentre era alla guida del suo tir. Un malore fatale l'ha colto improvvisamente sull'autostrada A21 tra Torino e Piacenza. Il suo ultimo gesto è stato quello di accostare a bordo strada per non mettere in pericolo gli altri automobilisti.

Orellusi, poco dopo le 7, stava tornando in Veneto - a Cittadella dove si trova la sede della ditta per cui lavorava - quando è stato colpito da una fitta fulminante che non gli ha lasciato scampo. Sono stati gli automobilisti di passaggio in autostrada - che hanno visto il camion sbandare e fermarsi a fianco della carreggiata - a dare l'allarma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e la Croce Rossa di Stradella, è intervenuta la Stradale di San Michele-Alessandria Ovest.

Orellusi lascia la moglie Sofie e i figli Nicolò, Filippo e Riccardo. I funeralei si svolgeranno lunedì alle 16, nella chiesa dell’Assunta a Marostica.