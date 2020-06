Malore a casa dell'amico: muore a 23 anni

Tragedia all'alba di mercoledì a Borso del Grappa in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Molini. Come riporta Trevisotoday.it un giovane di 23 anni, Matteo Martin di Romano d'Ezzelino, è morto a causa di un improvviso malore, probabilmente un infarto.

Il ragazzo era ospite di un amico che ha subito lanciato l'allarme al 118. Medici e infermieri del Suem di Crespano del Grappa sono intervenuti tempestivamente ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa.

Non vi sono segni sul corpo che possano indicare una morte violenta ma con ogni probabilità sarà svolta un'autopsia per chiarire le cause del decesso, sopraggiunto per arresto cardiocircolatorio. In casa non sono stati trovati farmaci o altre sostanze. Il 23enne si trovava a casa dell'amico in seguito ad una lite con i famigliari.