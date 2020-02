Malore improvviso durante l'allenamento: Telemar San Paolo Ariston in campo per Mirko

Sono giorni di dolore e di speranza per i compagni di squadra, per lo staff, per la famiglia di Mirko Pellizzer, il calciatore 25enne residente a Gazzo Padovano, militante nella squadra del Telemar San Paolo Ariston, formazione impegnata nel campionato di Seconda categoria, che la scorsa settimana è stato portato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato un malore durante l'allenamento.

Fin da subito la società vicentina ha espresso vicinanza al ragazzo: "Mirko lotta, combatte, non molla - si legge in un post del Telemar San Paolo Ariston - Vuole andare avanti. Attorno a lui, la sua famiglia è forte, dignitosa, coraggiosa. Non lo lasciano mai sol . Queste persone ci stanno dimostrando una grande lezione di vita. Attorno a lui c'è tanta, tanta gente. Persone che in ogni istante della giornata affollano la rianimazione dell'ospedale di Vicenza. Dalla mattina a notte fonda. Una settimana fa il dramma. Una settimana fa Mirko è caduto e ha chiesto aiuto. E questo aiuto è stato incredibile. Commovente. Ma non basta. Serve tanta forza ancora".

Ecco che domenica, la squadra è scesa in campo provata ma convinta e orgogliosa. Prima del fischio d'inizio ha mostrato uno striscione riportante la scritta "Forza Mirko", frase che è stata inoltre stampata nella maglietta indossata dai giocatori. Non solo, il movimento dilettantistico vicentino si è attivato in un’iniziativa, proposta dalla Junior Monticello, e domenica è sceso in campo con un piccolo segno sul volto (una V) di colore verde, verde come la speranza che lui possa risvegliarsi, per dimostrare la vicinanza di tutti i giocatori al ragazzo e alla società.

Iniziativa che è stata accolta anche dalla prima squadra del LR Vicenza (la Telmar San Paolo Aristan è gemellata con il club biancorosso) che nel corso del riscaldamento pre partita contro il Gubbio, è scesa in campo con il segno verde, per testimoniare così ancor di più la propria vicinanza.