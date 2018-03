Malo, trovata l'anziana scomparsa: era in ipotermia

È stata trovata dai soccorritori intorno alle ore 11 viva, ma priva di coscienza la donna 81 enne Malo di cui non si avevano notizie dalla serata di ieri. L’anziana è stata trovata da una squadra di soccorritori coordinati dai vigili del fuoco che hanno diretto le ricerche, nella zona di via Santa Maria Celeste.

All’anziana sono stati prestati i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo del personale del suem 118, che ha preso in cura la donna per poi trasferirla in ospedale. Le ricerche iniziate nella serata di ieri hanno coinvolto 13 operatori dei vigili del fuoco presenti con cinque automezzi e l’unità di comando locale con personale TAS (topografia applicata al soccorso), i carabinieri, i volontari della protezione civile di Malo e Schio e cinofili di Valdagno.