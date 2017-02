Malo, troppo ubriaco per l'alcoltest: assolto

Il tribunale di Vicenza ha assolto un automobilista vicentino che era stato fermato dai carabinieri alla guida della sua auto ubriaco. Il motivo? Non è stato possibile provare che avesse violato la legge.



Un 47enne residente a Malo - riporta Il Giornale di Vicenza - dopo un processo duranto un anno e mezzo è stato prosciolto nei giorni scorsi perchè al momento del fermo era così ubriaco da non riuscire a soffiare nel palloncino utilizzato per certificare la guida in stato di ebbrezza.

Il fatto accadde a Malo il 16 aprile di tre anni fa: all'uomo fu ritirata la patente e venne denunciato in procura. Ora il finale inaspettato di questa vicenda che crea un precedente inquientante.