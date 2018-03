Malo, rogo sul tetto di un'abitazione: pompieri al lavoro

Da poco prima le ore 21 di mercoledì i vigili del fuoco hanno operato in via Lapi a Malo per l’incendio tetto di un’abitazione. Sul posto 5 automezzi tra cui l’autoscala e 12 operatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio e i volontari di Thiene. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte per spegnere il rogo e evitare che le fiamme si propagassero.