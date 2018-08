Malo, rapine violente con calci e pugni: 4 denunciati, due sono minorenni

Continua incessante, da parte dei Carabinieri, l’attività di contrasto al crimine diffuso nell’Alto Vicentino.

In particolare sono state fruttuose le indagini connesse alla rapina avvenuta lo scorso 16 luglio nel parcheggio del centro commerciale “Melì Melò” di Malo. Un giovane 17enne, che stava rincasando nella notte a piedi, era stato aggredito con un pugno al volto, e lo sconosciuto riusciva a strappagli la catenina d’oro dal collo, fuggendo.

L’immediato intervento della pattuglia dei carabinieri e le successive analisi investigative permettevano di raccogliere importanti elementi a carico di un moldavo, 17enne residente a Schio, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che veniva deferito alla magistratura berica per rapina.

Ancora in mattinata i Carabinieri denunciavano per tentata rapina in abitazione JD, 18enne residente a Schio, un 17enne residente a Malo ben conosciuto entrambi ben noti ai militari, e PPR, 29enne residente a Malo.

Il terzetto veniva sorpreso nella serata del 12 agosto, all’interno di una casa e, vistosi scoperto, il gruppo fuggiva non prima di aver aggredito, colpendolo con calci, il proprietario di casa che stava rientrando. Le conseguenti, immediate e serrate indagini dei Carabinieri permettevano d’individuare i soggetti, che venivano denunciati per tentata rapina alla Procura della Repubblica di Vicenza.