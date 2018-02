Malo, rapina al Bar Fortuna: incastrato dai Ris di Parma

In due avevano rapinato il 30enne titolare cinese del Bar Fortuna a Malo, aggredendolo subito fuori dal locale e sottraendogli uno zainetto contenente circa 4000 euro, frutto dell’incasso giornaliero e delle slot. Il fatto, accaduto nel novembre 2016, ha portato i carabinieri di Schio all'identificazione di uno dei malviventi dopo un lavoro di investigazione assieme ai colleghi del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Parma.

I militari hanno infatti individuato in un 23enne maladense, già noto alle forze di polizia, uno dei partecipanti all’azione criminosa. Il giovane è stato quindi denunciato per concorso in rapina mentre stanno proseguendo le indagini dei carabinieri per arrivare anche all’identificazione del secondo rapinatore.