Tondino di ferro gli perfora il polpaccio: grave operaio

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di lunedì alla ditta Brandellero di Malo, specializzata in produzione di prefabbricati per l'edilizia. Per cause in via di accertamento un operaio, C.P., trentenne residente a Malo, è stato colpito da una tondino di ferro uscito con violenza dalla macchina su cui stava lavorando.

Il pezzo di metallo si è conficcato all'interno del polpaccio e l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Santorso in codice giallo. La prognosi non è riservata e le cure prestate dai medici sarebbero andate a buon fine. Sul posto lo Spisal per gli accertamenti sulla vicenda.