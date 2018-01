Malo, trafitto da un ferro in cantiere: grave operaio 40enne

Grave incidente sul lavoro martedì mattina alle 8 all'interno di un cantiere della Pedemontana a Malo. Un operaio 40enne è scivolato mentre percorreva una passerella ghiacciata. Un ferro gli si è conficcato nella gamba a seguito della rovinosa caduta.

L'operaio è stato trasportato d'urgenza al San Bortolo dove di trova in rianimazine. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'infortunio lo Spisal dell'Ulss 7.