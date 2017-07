Nella notte a Malo, in via Martiri della Libertà, per cause in corso d’accertamento si è incendiato il chiosco di bevande nei pressi del campo di beach volley, provocando ingenti danni alla struttura.



Le fiamme sono state domate da vigili del fuoco di Schio che sono intervenuti con pattuglie di carabinieri. Sono in corso verifiche ed controlli.