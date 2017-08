Malo, aggredì i carabinieri: 22enne incastrato per ricettazione

Sono stati eseguite ulteriori indagini dopo l’arresto di B.D.F., 22enne già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Per il giovane erano scattate le manette a Malo (VI) per resistenza e minaccia aggravata a Pubblico Ufficiale. Individuato a bordo una Chevrolet Cruze rubata da un magazzino in via Busia 79, per lui si ipotizzò il coinvolgimento in alcuni furti in abitazione. Analizzando gli oggetti rinvenuti a bordo dell’auto sequestrata e messi a confronto anche l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza comunali, i carabinieri hanno riscontrato che dall’abitazione di un cittadino maladense residente in via Galilei, erano state asportare una telecamera da casco, una console Playstation una pistola scacciacani, una pistola ad aria compressa e due confezioni di cartucce tipo flobert che corrispondevano agli oggetti trovati in possesso del 22enne.