Malo, "Mi hanno violentata": la denuncia di una 35enne

Una 35enne si è presentata nei giorni scorsi alla stazione dei carabinieri di Monte Malo con un terribile racconto. La donna ha infatti denunciato uno strupro che avrebbe subito domenica scorsa all'interno di un parco giochi della Priabona a Monte di Malo. Secondo la descrizione della donna residente a Cornedo Vicentino, arrivata in stato confusionale in caserma in un evidente stato di alterazione da alcool, a violentarla sarebbe stato un uomo dalla pelle scura.

IL RACCONTO